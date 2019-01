L’11 febbraio entreranno in vigore i nuovi orari invernali sulla linea Carloforte/Portovesme, resisi opportuni e necessari a seguito di un’attenta analisi sulle criticità evidenziate negli orari invernali in vigore, con una rimodulazione degli stessi, al fine di trovare soluzioni permanenti in grado di risolvere in modo strutturale e duraturo le note problematiche riscontrate sul collegamento marittimo Catloforte/Portovesme e viceversa. Ne dà comunicazione il sindaco di Carloforte, Salvatore Puggioni.

I nuovi orari sono riportati nel file allegato.

