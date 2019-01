La Dinamo questa sera a Varese per continuare la corsa verso il vertice della classifica.

La Dinamo Banco di Sardegna affronta questa sera la Pallacanestro Varese, alle 20. 45, nel posticipo della 2° giornata di ritorno del campionato LBA. La squadra di Vincenzo Esposito arriva a Varese con il morale altissimo, reduce da ben sette vittorie consecutive, cinque in campionato e due in Fiba Europe Cup e proprio la competizione internazionale vedrà le due squadre nuovamente una di fronte all’altra, mercoledì sera, in gara 5, entrambe già qualificate alla terza fase.

La Dinamo Sassari e la Pallacanestro Varese si incontrano per la terza volta nel corso della stagione, al momento il bilancio è in perfetto equilibrio con una vittoria a testa. Le precedenti sfide si sono giocate entrambe al PalaSerradimigni di Sassari: il Banco aveva conquistato la sfida di andata nel campionato senza difficoltà mentre nel Game 2 del second round di Fiba Europe Cup, i biancorossi hanno messo a segno una rimonta dal -23 strappando la vittoria in coppa.