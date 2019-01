La Dinamo in campo alle 16.00 a Larnaca, a Cipro, sul campo della Petrolina AEK, per la 3ª sfida della 2ª fase della Fiba Europe Cup.

E’ una Dinamo con il morale alto, dopo le tre vittorie consecutive in campionato, quella che scende in campo alle 16.00 a Larnaca, sul campo della Petrolina AEK, a Cipro, per la terza giornata della seconda fase della Fiba Europe Cup. Dopo la vittoria in Olanda contro Donar e la sconfitta in casa con Varese, per la Dinamo è fondamentale vincere oggi, anche in vista del girone di ritorno.

La partita sarà trasmessa in diretta su Dinamo Tv grazie alla collaborazione con Directa Sport, la telecronaca sarà curata da Roberto Rubiu. Sarà possibile connettersi a Dinamo Tv dalla homepage del sito ufficiale www.dinamobasket.com oppure dalla pagina ufficiale di Facebook Dinamo Sassari Official.