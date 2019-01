La Giunta regionale ha ripartito ai Consorzi di bonifica della Sardegna 26,35 milioni di euro destinati soprattutto all’annualità 2019.

La prima delibera interviene sullo stanziamento generale di 29,85 milioni di euro previsti per il finanziamento di interventi di manutenzione e per concorrere alle spese sostenute dei Consorzi per l’energia elettrica. In questa fase iniziale sono stati ripartiti 21,35 milioni: una tranche da 17,7 milioni, un’altra da 3, con i restanti 650mila euro destinati alle spese di energia elettrica per il 2018, escluse da quelle poste a carico di Enas. Gli 8,5 milioni rimasti fuori da questa ripartizione saranno assegnati con un successivo provvedimento. Al Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale vanno 7.962.465,15 euro, a quello dell’Oristanese 4.839.234,65 euro, alla Sardegna Centrale sono destinati 2.225.714,85 euro, all’Ogliastra 947.916,85 euro, al Consorzio della Nurra 1.720.672,47 euro, alla Gallura 1.496.566,58 euro e, infine, per il Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna sono previsti 1.507.470,07 euro.

La seconda delibera licenziata dall’Esecutivo Pigliaru prevede uno stanziamento da 5 milioni di euro per l’abbattimento dei costi di funzionamento anche pregressi, diretti ed indiretti, attinenti l’attività istituzionale dei Consorzi di bonifica della Sardegna. I fondi sono così ripartiti: 1,82 milioni di euro per il Consorzio della Sardegna Meridionale, 1,08 milioni per quello dell’Oristanese, 300mila euro per la Sardegna Centrale, 200mila per l’Ogliastra, 850mila per la Nurra, 350mila per la Gallura e 400mila per il Consorzio del Nord Sardegna.

