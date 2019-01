La Somica nei giorni scorsi ha eseguito i lavori di bitumazione in piazza Santa Barbara e in via Pozzo Emilio, a Bacu Abis.

La Somica, società in house del Comune di Carbonia, nei giorni scorsi ha eseguito i lavori di bitumazione in piazza Santa Barbara e in via Pozzo Emilio, due importanti aree della popolosa frazione di Bacu Abis.

«I lavori di manutenzione realizzati consentono di migliorare e rendere più fluida la viabilità a Bacu Abis, rendendo al contempo le nostre strade più sicure per la circolazione di veicoli e pedoni», ha detto il sindaco Paola Massidda.

Come ha precisato l’assessore delle Manutenzioni Gian Luca Lai, «grazie al rifacimento del manto stradale poniamo rimedio ad alcune criticità riguardanti piazza Santa Barbara e via Pozzo Emilio, ovvero la presenza di tratti di strada dissestati, precari, lesionati e con avvallamenti pericolosi per la sicurezza stradale».

I lavori sono consistiti in fresatura-rifacimento del binder, pulizia del fondo e bitumazione.

