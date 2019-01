L’Amministrazione comunale di Carbonia ha vinto un bando regionale, aggiudicandosi le risorse per mettere in sicurezza il sistema museale.

L’Amministrazione comunale di Carbonia ha vinto un bando regionale intitolato “Fondi per lavori necessari all’adeguamento statico, all’adeguamento alle norme di sicurezza, impiantistiche e di prevenzione incendi”, aggiudicandosi un importo di 136.170 euro – a cui si aggiungono 16.830 euro in cofinanziamento per un totale di 153.000 euro – da destinare agli interventi di messa a norma e in sicurezza del Sistema Museale di Carbonia, segnatamente nelle strutture del Museo Archeologico “Villa Sulcis” e del Museo Paleontologico Pas Paleoambienti Sulcitani “E.A. Martel”, due siti che rappresentano un fiore all’occhiello del patrimonio archeologico e storico della nostra città e sono meta di migliaia di visitatori ogni anno.

«I fondi verranno utilizzati per portare a compimento un vasto progetto – già avviato – il cui obiettivo finale è rendere più sicure, funzionali e confortevoli due strutture cardine del nostro Sistema Museale, valorizzandole e dotandole di tutti i dispositivi necessari per ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi da parte dei Vigili del Fuoco», ha detto il sindaco Paola Massidda.

Come ha precisato l’assessore dei Lavori pubblici Gian Luca Lai, «per quanto concerne il Museo Archeologico “Villa Sulcis”, sito che raccoglie materiale datati fra il Neolitico Antico e il periodo Bizantino, si interverrà per risolvere alcune criticità riguardanti gli impianti di illuminazione di emergenza, l’impianto idranti, la segnaletica di sicurezza e le uscite di emergenza. Nel Museo Pas Paleoambienti Sulcitani verranno realizzati i seguenti lavori: installazione di un gruppo di pressurizzazione dell’acqua antincendio; realizzazione di una rete di idranti UNI 70 per la protezione esterna della struttura museale; revisione generale dell’impianto di illuminazione di emergenza; verifica dell’impianto di rivelazione fumo con sostituzione di alcuni sensori; revisione e integrazione della segnaletica di sicurezza».

