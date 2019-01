L’assessorato regionale dell’Urbanistica ha pubblicato sul portale Sardegna Territorio (sezione Ultime Notizie) l’elenco dei 114 Comuni ammessi a finanziamento per la redazione dei PUC.

L’assessorato regionale dell’Urbanistica ha pubblicato sul portale Sardegna Territorio (sezione Ultime Notizie) l’elenco dei 114 Comuni ammessi a finanziamento per la redazione degli strumenti urbanistici generali e attuativi. Per il triennio 2018-2020 sono stati messi a disposizione 5 milioni 461mila euro a favore degli enti locali che non hanno ancora beneficiato di contributi regionali a tale scopo. Il finanziamento assegnato a ciascun Comune non supera il 90% delle spese ammissibili e costituisce per i beneficiari un’entrata con destinazione specifica e vincolata.

Con questo provvedimento la Regione intende facilitare la redazione dei Piani urbanistici da parte degli enti locali. Due milioni di euro sono stati destinati ai Comuni costieri per la redazione del Piano particolareggiato del centro di antica e prima formazione, mentre i restanti 3 milioni 461mila euro vanno ai Comuni delle zone interne, con una quota fissa uguale per tutti e una quota che terrà conto della superficie del territorio comunale.

