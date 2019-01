Le forze politiche Energie per l’Italia, Partito Liberale, ALI e Partito Repubblicano, hanno firmato un accordo in vista delle prossime elezioni regionali.

Le forze politiche Energie per l’Italia, Partito Liberale, ALI e Partito Repubblicano, hanno firmato un accordo per riunire tutte le donne e gli uomini che si rispecchiano nei valori liberali, democratici e repubblicani, in vista delle prossime elezioni regioinali.

L’idea alla base di questa nuova aggregazione è creare una nuova forza pulita, che promuove un progetto ampio e di lunga durata, orientato al futuro, un accordo che non si ferma alle regionali del 2019 ma punta a un’alleanza per le future elezioni europee ed amministrative sull’isola. Inoltre la Sardegna sarà il laboratorio politico per un progetto che si estenderà a livello nazionale.

Per il rinnovo del Consiglio regionale, la lista “Energie per l’Italia – Sardegna” sarà presente con i propri candidati in ogni circoscrizione della Sardegna, nell’alleanza della coalizione di centro destra, sardista e civica che vede candidato presidente Christian Solinas.

