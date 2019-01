Lo scontro in atto da tempo tra Comune di Carbonia e Carbonia Calcio sulla gestione dello Stadio Comunale “Carlo Zoboli” e del campo di calcio di Is Gannaus, potrebbe rientrare nei prossimi giorni con un accordo tra le parti. Martedì è in programma un incontro, nel corso del quale verranno affrontate tutte le problematiche sul tappeto e verranno verificate tutte le possibili soluzioni.

I fatti sono noti. Il comune di Carbonia ha intimato al Carbonia Calcio il pagamento di spese di gestione arretrate (accumulate dalla precedente gestione della società), che inizialmente ammontavano a diverse decine di migliaia di euro, poi quantificate in 25.000 euro (la restante parte non sarebbe stata più esigibile). Il Carbonia Calcio ha fatto opposizione all’ingiunzione di pagamento, ritenendo che le somme richieste non siano dovute, anche per i lavori realizzati a proprie spese all’interno degli impianti, ed il giudizio di primo grado sul ricorso dovrebbe arrivare nel prossimo mese di aprile. Per questa ragione la società calcistica ha chiesto, a più riprese, la sospensione della richiesta di pagamento avanzata dal comune di Carbonia che, viceversa, ha continuato a rivendicare il pagamento immediato ed ha disposto l’estromissione della società prima dallo stadio Comunale, poi dal campo di Is Gannaus, con la sostituzione dei lucchetti agli ingressi, evitata per la presenza di persone all’interno dei due impianti (i tifosi del gruppo ultras “I Briganti” sono arrivati ad “occupare” pacificamente lo stadio Comunale per alcune settimane, occupazione sospesa oggi dopo la convocazione dell’incontro per la giornata di martedì 8 gennaio).

L’auspicio, a questo punto, è che le parti riescano a trovare un accordo, nel rispetto degli interessi di entrambe.

Non si può trascurare il fatto che, nelle ultime settimane, mentre divampavano le polemiche e lo scontro tra Comune di Carbonia e Carbonia Calcio, la prima squadra s’è rilanciata nel campionato di Promozione con quattro vittorie consecutive ed è in piena corsa per la promozione in Eccellenza regionale, e le squadre del settore giovanile hanno continuato a vincere in tutte le categorie, conquistando, tra l’altro, la 56ª Coppa Santa Barbara con gli allievi e la 28ª Coppa Capodanno con i giovanissimi (entrambe per la settima volta negli ultimi 8 anni).

