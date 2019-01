Luca Pizzuto (Art. 1 – Sdp): «Veramente il problema della Sardegna è il burqua? Perché il ministro Salvini non si confronta sui fatti?».

«Ho seguito le varie dichiarazioni rilasciate dal ministro dell’Interno Matteo Salvini nelle sue tappe, ieri in Sardegna. Vederlo nella città di Eleonora D’Arborea paventare improbabili imposizioni su abbigliamento e nutrizione (e spero lo abbia fatto da noto inlfuencer quale cerca di essere sui suoi social, e non da Ministro) da parte di ragazzi e ragazze immigrati da altri Paesi, devo dire che mi ha sconcertato.»

Lo scrive, in una nota, Luca Pizzuto, consigliere regionale di Art. 1 – Sdp.

«La nostra Isola ha una peculiarità geografica: è il centro del Mediterraneo, per cui i movimenti dei popoli non ci hanno mai spaventato. Non c’è bisogno che venga qualcuno, che ci ha da sempre disprezzati, per dirci come dobbiamo comportarci di fronte a chi ha bisogno di una mano. Questa continua narrazione di menzogne, di costruzione di paure irrazionali, basate sulla scarsa conoscenza che si ha dell’altro e di altre realtà, deve finire! – aggiunge Luca Pizzuto – Quando parla di riforma ospedaliera e metano (voluto dalla nostra Giunta) probabilmente dovrebbe informarsi meglio: noi NON siamo per la chiusura degli ospedali, abbiamo anzi tentato di giocare le carte che avevamo contro il DM 70 (per scongiurare la chiusura di dieci ospedali), su cui il SUO GOVERNO ha realmente potere decisionale ma che non ha alcuna intenzione di bloccare. »

«Invito il nostro Ministro degli Interni ad un confronto sui temi la prossima volta che “scenderà dal continente” – sottolinea ancora Luca Pizzuto -. Lo aspetto per parlare degli investimenti fatti veramente METTENDO LE PERSONE AL CENTRO DELL’IMPEGNO POLITICO: i progetti di LavoRas, la messa in sicurezza delle scuole e la lotta all’abbandono scolastico con Iscol@, l’aumento delle borse di studio e le esenzioni dalle tasse universitarie, la legge sul turismo, le Terre ai Giovani, la restituzione di parte delle coste dalle servitù militari, il progetto di ricerca CANOPAES sulla canapa, NOI abbiamo davvero un reddito di cittadinanza, perché abbiamo il nostro Reddito di Inclusione Sociale #ReIS, e altro ancora, al contrario della Giunta di centrodestra che ci ha preceduti, lasciandoci in eredità una marea di questioni irrisolte. Abbiamo scommesso sul futuro della nostra Isola e dei ragazzi e delle ragazze che qui ci vogliono vivere. L’immigrazione qui non è stata un problema ed è sempre stata gestita.»

«Ministro Matteo Salvini – conclude Luca Pizzuto – sono pronto ad un confronto sui temi che in Sardegna rappresentano davvero dei problemi strutturali e sui quali abbiamo lavorato con forza, e che ancora si possono migliorare, ma non su quelli che qui non trovano alcun fondamento.»

