Luigi Arru (assessore della Sanità): «Abbatteremo le liste d’attesa attraverso una nuova gestione dei CUP delle Aziende sanitarie».

«Abbatteremo le liste d’attesa attraverso una nuova gestione dei CUP delle Aziende sanitarie.»

È il commento dell’assessore regionale della Sanità Luigi Arru dopo l’approvazione della delibera presentata oggi in Giunta. L’Esecutivo Pigliaru questo pomeriggio ha autorizzato l’estensione delle linee di attività della società consortile per la sperimentazione gestionale dell’Azienda per la Tutela della salute (ATS). Le linee di attività aggiuntive riguardano le seguenti tipologie di gestione: servizi tecnico-informativi per la razionalizzazione dell’offerta (in ambito sovra locale) e CUP/ticket; servizi di archivistica di deposito; attività di radiodiagnostica, con particolare riferimento allo screening.

«Si tratta di una sperimentazione gestionale di un triennio – conclude l’assessore Luigi Arru – che ci aiuterà ad affrontare una situazione contingente dell’ATS con nuove linee più snelle e flessibili, che risponderanno più rapidamente alle esigenze dei cittadini.»

