Martedì 29 gennaio, dalle ore 10.30, le arance saranno protagoniste al mercato di “Campagna Amica”, sito in piazza Marmilla, a Carbonia.

Si chiama “Vitamina C Piace” la nuova iniziativa organizzata dalla Coldiretti, che prevede una degustazione di centrifughe e spremute d’arancia di alta qualità e a km zero. Il modo migliore per scoprire le proprietà benefiche di questo frutto, che rappresenta un forte antidoto contro l’influenza, un male di stagione particolarmente diffuso anche quest’anno.

L’appuntamento è alle ore 10.30, in piazza Marmilla, dove dal dicembre 2017 si svolge, ogni martedì, il consueto mercato a km zero di “Campagna Amica”, in cui i produttori possono commercializzare i loro prodotti tipici e freschi a prezzo conveniente, saltando l’intermediazione di grossisti e dettaglianti.

Condividi... 5 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments