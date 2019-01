Nel sito istituzionale del comune di Sant’Antioco, sono in pubblicazione le graduatorie dei progetti del Servizio civile.

Nel sito istituzionale del comune di Sant’Antioco, www.comune.santantioco.ca.it , sono in pubblicazione le graduatorie relative ai due progetti del Servizio civile nazionale promossi dal comune di Sant’Antioco. Uno è destinato al settore Cultura e Turismo ed è denominato “L’Isola dei Tesori”; l’altro ai Servizi Sociali e si chiama G.I.O.I.A. (Gestione, Iniziative, Orientamento, Idee, Azioni). Quattro i giovani selezionati per “L’Isola dei Tesori”, uno per G.I.O.I.A (per quest’ultimo progetto, tuttavia, gli uffici restano in attesa del parere del Ministero competente per il subentro di tre volontari). I beneficiari percepiranno 433,80 euro mensili per 12 mesi.

Il progetto G.I.O.I.A. avrà la finalità di mappare e studiare la fascia adulta (anche con minori a carico) che si rivolge ai Servizi sociali al fine di chiedere supporto e sostegno di vario genere e, nel contempo, mappare anche i servizi presenti nel territorio in risposta al bisogno complesso presente nella comunità antiochense. La proposta progettuale è frutto della convinzione che efficacia ed efficienza della programmazione dei servizi sia strettamente connessa al fatto che i servizi e i progetti attivati si sviluppino seguendo con attenzione l’evolversi dei bisogni della popolazione.

Il progetto “L’Isola dei Tesori” si prefigge l’obiettivo generale di offrire all’Amministrazione comunale di Sant’Antioco, nonché agli operatori del settore turistico e culturale e all’intera cittadinanza, uno strumento di indirizzo che permetta di valutare la situazione esistente e individuare una serie di azioni volte allo sviluppo del turismo isolano. Ovvero: creazione di un Piano turistico Comunale che identifichi una politica di sviluppo dell’area, curando mirate strategie di comunicazione e di promozione; progettazione di strumenti idonei a promuovere e gestire lo sviluppo turistico, artigianale e commerciale e di valorizzazione dei beni ambientali, archeologici e storici.

Condividi... 4 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments