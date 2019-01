«Oggi gli avvocati Andrea e Paolo Pubusa hanno notificato il ricorso al TAR Sardegna contro l’autorizzazione all’espansione della RWM rilasciata dal SUAPE di Iglesias.»

Ne dà comunicazione il Comitato Riconversione RWM.

«Un ricorso è l’ultima cosa che un Comitato come il nostro avrebbe voluto fare ma abbiamo trovato chiuse le porte dell’interlocuzione politica e quelle dell’inserimento nel procedimento amministrativo previsto dalla 241/90 – si legge in una nota –. Tutto si è svolto senza nessun ascolto e nessun coinvolgimento reale delle associazioni per la pace e per l’ambiente. Alla fine sono numerosi i profili di illegittimità. Si va dal diniego di accesso agli atti, al mancato coinvolgimento del Servizio Valutazioni Ambientali della Regione, alla mancata classificazione urbanistica dell’area interessata, ad un progetto unitario spezzettato in 12 diverse richieste per eludere la valutazione di impatto ambientale. Tutto finalizzato – conclude la nota – ad incrementare una produzione che si pone fuori dal dettato costituzionale, essendo preordinata ad alimentare i conflitti armati.»

