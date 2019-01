Oggi hanno ripreso servizio, sugli scuolabus del comune di Iglesias, gli assistenti che, negli anni passati, avevano già svolto la medesima mansione sui mezzi comunali.

Fin dal mese di luglio del 2018, appena insediatasi, la Giunta aveva preso in carico le istanze degli ex lavoratori affinché potessero proseguire nel servizio anche nell’anno scolastico 2018/2019.

Dopo aver deliberato la variazione di bilancio necessaria a trasferire le risorse sul capitolo di competenza, è stata bandita una gara d’appalto che garantisse, attraverso una clausola sociale, continuità a coloro che avessero maturato esperienza nel servizio.

Qualche settimana fa gli Uffici competenti hanno affidato l’incarico alla cooperativa “Vola” di Salerno che, nei giorni scorsi, ha contattato il personale per la firma del contratto.

«Nella seduta del Consiglio comunale del 17/09/2018, mi impegnai in favore degli ex assistenti scuolabus, ed il risultato odierno dimostra come l’Amministrazione comunale stia mantenendo gli impegni presi con i cittadini – ha sottolineato l’assessore della Pubblica istruzione Alessandro Lorefice -. Ad oggi il servizio è stato erogato attraverso la prestazione dei lavoratori presenti nelle graduatorie REIS (reddito d’inclusione sociale – per i quali è prevista una retribuzione a carico della Regione Sardegna) ai quali va il mio più sentito ringraziamento per l’ottimo lavoro svolto.»

Il servizio ripreso oggi, terminerà con la fine dell’anno scolastico in corso.

