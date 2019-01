Oscar Cherchi (Forza Italia): «Troppe promesse disattese sullo scalo di Fenosu. La Regione dimentica lo sviluppo di Oristano».

«Troppe promesse disattese sullo scalo di Fenosu. La Regione dimentica lo sviluppo di Oristano.»

La denuncia arriva dal consigliere regionale di Forza Italia Oscar Cherchi.

«Si stanno spegnendo anche le ultime speranze di sviluppo dettate dal possibile avvio di una scuola d’eccellenza per la formazione dei piloti e dei manutentori aeronautici – spiega Oscar Cherchi –. La Regione avrebbe dovuto scommettere sul rilancio dello scalo di Fenosu, con una riconversione della struttura come avamposto per i turisti. Con la cessione delle quote da parte della Regione Sardegna è stata cancellata ogni possibilità per la ripartenza dell’infrastruttura.»

La vecchia Sogeaor – la società di gestione dell’aeroporto di Oristano – è ora sotto il controllo della Aeronike che ha rilevato le azioni degli altri membri. Progetti ambiziosi per dare gambe a nuove sfide.

«L’ultimo passaggio è stato sancito con l’abbandono della società da parte del Distretto Aerospaziale della Sardegna, che ha spezzato l’ipotesi di un sito per la sperimentazione delle nuove tecnologie e le ricerche spaziali – conclude Oscar Cherchi -. I progetti prevedono la realizzazione di un polo d’eccellenza per la formazione dei piloti e dei manutentori aeronautici, ma ci troviamo davanti ad una cattedrale nel deserto. Troppe promesse, sempre disattese, con il vecchio aeroporto diventato ormai una scatola vuota senza alcun futuro.»

