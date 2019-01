Pino Cabras (M5S): «L’Ires al 12% per gli enti no profit è un ottimo risultato, il mondo della solidarietà avrà sempre il nostro sostegno».

Per gli enti no profit l’Ires torna al 12%. «Lo avevamo annunciato, lo abbiamo fatto», commenta il deputato del M5S Pino Cabras, che sottolinea con soddisfazione la decisione del parlamento di ripristinare per le associazioni una imposta sul reddito agevolata.

«Proprio grazie all’interlocuzione con il mondo della solidarietà abbiamo ottenuto questo risultato – aggiunge il deputato sardo -. Infatti, l’intenzione del governo non è mai stata quella di danneggiare il mondo del no profit ma di colpire coloro che lucrano profitti laddove invece non dovrebbe esserci scopo di lucro. Con questa decisine il governo e Movimento 5 Stelle – conclude Pino Cabras – hanno dato prova di ascolto di una realtà come quella del mondo della solidarietà, alla quale andrà sempre il nostro assoluto e convinto sostegno.»

