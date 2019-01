Prestigioso riconoscimento per il presepe di Paringianu, al 45° Concorso “Il Mio Presepe” di Brescia.

L’Associazione Culturale Sardinian Events nell’approfondire e dare impulso alle finalità associative promuove, attraverso il presepe, la cultura del territorio legata alla religiosità popolare ricca di riti e di gestualità unte alle consuetudini e al folkclore del Sulcis. Per questa ragione, i soci di Sardinian Events, nella ricerca delle memorie del passato predispongono, negli allestimenti presepiali, quegli aspetti che ci portano al ricordo di antiche consuetudini.

Proprio per questa particolarità di ricerca e di proposizione di tematiche, il presepe di Portoscuso, grazie all’impegno dei soci, ha ottenuto ampi consensi di critica da parte del pubblico nei più importanti eventi natalizi nazionali ed internazionali tanto da essere sollecitati per il Natale 2018 dal Movimento lavoratori Cattolici della diocesi di Brescia, a partecipare al 45° Concorso “Il Mio Presepe” con la riproposizione di un’antica consuetudine di fine Ottocento e della prima metà del secolo scorso, quando la solidarietà non mancava nemmeno in tempi difficili; nei giorni antecedente il Natale era d’uso, da parte delle famiglie abbienti, inviare alle famiglie più povere pane, carne, formaggio e dolci (sa mandada), in modo che tutti potessero vivere il Natale festeggiando con un pasto più ricco e abbondante del normale, dove solitamente la carne era una pietanza eccezionale, riservata a pochi giorni all’anno, come Natale o altre ricorrenze.

Questa tematica ha suscitato nella commissione giudicatrice un particolare interesse, tanto da assegnare al presepe allestito nella frazione di Paringianu, un riconoscimento quale premio assoluto per la migliore interpretazione su ben 300 presepi presi in visione.

Sabato 19 gennaio, alle ore 15,00, presso l’Auditorium Ballestrieri, alla presenza del sindaco di Brescia prof. Emilio del Bono, di mons. Pierantonio Tremolada, vescovo di Brescia e di Autorità civili e religiose, si terrà la cerimonia di premiazione dei presepi iscritti al 45° Concorso indetto dal Movimento Lavoratori Cattolici della Diocesi di Brescia.

Dopo i riconoscimenti ottenuti dal Congresso Internazionale sulle tradizioni svoltosi a Malta, la partecipazione alla Mostra Internazionale d’Arte Presepiale di Giffoni, ora Sardinian Events aggiunge al suo medagliere un altro riconoscimento frutto di impegno dell’associazione che, in questi anni, continua a promuovere e a stimolare interesse per la cultura e le tradizioni portoscusesi.

