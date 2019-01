Questa mattina, a Molentargius, l’assessore dell’Urbanistica Cristiano Erriu ha illustrato le finalità della Scuola del paesaggio della Sardegna.

Nel corso dell’incontro di oggi, a cui è intervenuto anche il presidente dell’Anci Sardegna Emiliano Deiana, si è discusso di buone pratiche e di modelli positivamente realizzati: Ugo Morelli, docente di Psicologia del lavoro e dell’organizzazione e di Psicologia della creatività e dell’innovazione, ha portato l’esempio della Scuola per il Governo del Territorio e del Paesaggio del Trentino, mentre Victor Tenez, docente del Politecnico della Catalogna, si è soffermato sull’esperienza del suo ateneo che ha creato il Master di Alta formazione in materia di Architettura del paesaggio.

La Scuola del paesaggio sarà un luogo di incontro itinerante in tutta la Sardegna. Sono previste azioni permanenti di educazione e sensibilizzazione sulle tematiche della difesa e della valorizzazione dell’ambiente con l’intento di diffondere la cultura della tutela e della protezione. Il target sarà multivello: dagli ordini professionali di ingegneri e architetti agli studenti ai cittadini. In fase di avvio, 8 seminari con trasferimento di competenze tecniche e pratiche.

Nelle prossime settimane saranno programmati numerosi incontri in tutta la Sardegna per verificare i reali fabbisogni e avviare la attività formative nei singoli territori.

«La Scuola – ha sottolineato l’assessore regionale dell’Urbanistica Cristiano Erriu – si inserisce all’interno dell’Osservatorio delle trasformazioni territoriali e della qualità paesaggistica. Si tratta di un’iniziativa importante perché punta sulla salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio, privilegiando la formazione e la capacità amministrativa di quanti, a vario titolo, hanno competenza e ruolo su queste tematiche anche nella società civile. Si deve arrivare a parlare un linguaggio comune, coinvolgendo in pieno i territori e diffondendo la cultura della partecipazione. Attraverso la Scuola, tra l’altro, sarà possibile dare piena operatività all’Osservatorio con attività di sensibilizzazione, conferenze, pubblicazioni e specifici programmi di informazione e formazione. Le attività della Scuola saranno orientate a coinvolgere testimoni ed esperti anche internazionali, come coloro che sono intervenuti ai lavori di oggi.»

Live Translation

Contatore Visite 2468 Oggi:

Oggi: 3769 Ieri:

Ieri: 32172 La scorsa settimana:

La scorsa settimana: 48 Utenti attualmente in linea:

Categorie Categorie Seleziona una categoria Abbanoa (291) Accise (32) Acqua (175) Agricoltura (967) Agricoltura biologica (9) Alcoa (317) Alimentazione (45) Allevamento (66) Ambiente (827) Ammortizzatori sociali (117) Archeologia (140) Archeologia industriale (51) Architettura (1) Arte (253) Arte contemporanea (58) Artigianato (359) Asl (4) Assicurazioni (1) Assistenza sociale (22) Associazionismo (213) Attività produttive (25) Attualità (1) Autonomie locali (7) Banche (98) Bandi (597) Bonifiche (74) Borse di studio (78) Botanica (1) Burocrazia (6) caccia (74) Capitale europea della Cultura (11) Carbosulcis (10) Chiesa (182) Cinema (355) Clima (7) Commercio (173) Comunicazione & Marketing (50) Concorsi (238) Consiglio regionale della Sardegna (918) Continuità territoriale (35) Cooperazione (79) Cooperazione internazionale (116) Credito (74) Credito d’imposta (12) Crisi (59) Cronaca (952) Cucina (38) Cultura (1.483) Fotografia (72) Libri (274) Mostre (85) Teatro (116) Danza (9) Decentramento (34) Difesa (9) Diritti civili (21) e-commerce (1) Economia (71) Edilizia (123) Edilizia pubblica (65) Edilizia scolastica (16) Editoria (46) Elezioni (559) Emigrazione (4) Energia (198) Energie rinnovabili (69) Enogastronomia (17) Enti locali (1.262) Escursionismo (87) Esercitazioni militari (8) Eurallumina (247) Eventi (941) Expo 2015 (266) Famiglia (5) Fauna sarda (30) Feste (626) Feste commemorative (86) Fiere (121) Finanza (1) Fiscalità di vantaggio (34) Fisco (16) Forestazione (100) Formazione professionale (235) Forze Armate (115) Gal Sulcis (28) Gemellaggio tra comunità (42) Giochi (5) Giornalismo (101) Giustizia (30) Governo (58) Guardia Costiera (77) Igea (71) Il Papa in Sardegna (6) Immigrazione (231) Impresa (168) Incendi (81) Industria (347) Informatica (21) Informazione (67) Insularità (18) Integrazione sociale (31) Istituzioni (2) Istruzione (223) Lavori pubblici (472) Lavoro (754) Leggi (73) Libertà (2) Lingua blu (51) Lingua sarda (57) Mare (153) Mercato immobiliare (1) Meridiana (1) Messaggio elettorale (2) Meteorologia (141) Microcredito (35) Miniere (92) Monumenti aperti (94) Movimento partite Iva (21) Movimento Sportivo Popolare (22) Musei (81) Musica (1.585) Natura (160) Natura e Salvaguardia Ambientale (42) Nautica (4) Nubifragio in Sardegna (99) Numismatica (3) Opere pubbliche (5) Pace (55) Parchi (35) Parco Geominerario (151) Pari opportunità (31) Parlamento europeo (158) Partiti politici (179) Patto di stabilità (31) Personaggi (1) Pesca (124) Piano Paesaggistico Regionale (12) Piano Sulcis (139) Pittura (62) Politica (626) Politiche attive per il lavoro (3) Politiche giovanili (25) Poste (75) Previdenza (32) Primavera Sulcitana (7) Promozione della Sardegna (104) Protezione Civile (144) Province (98) Provincia (20) Psicologia (7) PUBBLI-REDAZIONALE (4) Publiredazionale (1) Raccolta differenziata (94) Referendum (105) Regione (908) Religione (42) Ricerca scientifica (80) Ricerca tecnologica (98) Rifiuti (64) Riforme (84) Sa Die de sa Sardigna (6) Sanità (2.434) Scienza (35) Sciopero (43) Scuola (355) Selezione personale (2) Servitù militari (95) Servizi (351) Servizi sociali e assistenziali (115) Servizio civile (51) Shopping (52) Sicurezza del cittadino e del territorio (204) Sicurezza in mare (28) Sicurezza stradale (51) Sider Alloys (15) Sindacato (151) Sociale (724) Solidarietà (267) Spettacolo (378) Sport (2.349) Altri Sport (31) Calcio (167) Storia (290) Sviluppo (152) Sviluppo imprenditoria (22) Tares (7) Teatro-Musica-Danza (408) Terza età (1) Toponomastica (1) Tradizione (21) Traffico (31) Trasporti (819) Tributi locali (141) Turismo (680) Unesco (2) Unione europea (95) Università (248) Urbanistica (203) Vacanze (20) Viabilità (153) Vini (168) Viticoltura (43) Volontariato (119) Zona franca (63) Zone Franche Urbane (20)

Frammenti di vita – di Salvatore Cara – € 10,00 – ISBN 9788897397397