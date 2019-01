Roberto Gibillini (Riformatori Sardi): «La crisi dell’Amministrazione comunale pentastellata di Carbonia non accenna a diminuire».

«In riferimento agli ultimi avvenimenti riguardanti l’instabilità della maggioranza municipale di Carbonia a guida 5 Stelle, il Circolo cittadino di Riformatori Sardi di Carbonia esprime una seria preoccupazione per le vicende interne che stanno danneggiando ulteriormente lo sviluppo della nostra città.»

Lo scrive, in una nota, il segretario cittadino dei Riformatori Sardi di Carbonia Roberto Gibillini.

«La nostra non vuole essere una nota né conflittuale né pre-elettorale, ma la constatazione di quanto sia lontana la realtà di questa Amministrazione, dagli slogans e dalle mirabolanti suggestioni della campagna elettorale che ha consegnato la città all’attuale maggioranza. Il Movimento 5 Stelle se è in grado di farlo – aggiunge Roberto Gibillini – riprenda a discutere cin coerenza e lealtà in un contesto di incontri con la gente e le rappresentanze politiche, affinché si rimetta in moto un ruolo di città capofila del territorio, creando nuove opportunità di lavoro e la risoluzione dei problemi che la nostra città sta subendo. Tutto ciò, a vantaggio dei cittadini e dei giovani, importante risorsa, che amano la nostra città. Se il Movimento 5 Stelle non è in grado di fare ciò – conclude Roberto Gibillini – esiste la via del ritorno al voto per le Comunali.»

