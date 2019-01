Sabato 19 gennaio si terrà a Iglesias il “Corso di primo soccorso pediatrico”.

Sabato prossimo, 19 gennaio, con inizio alle ore 9.00 e conclusione alle 13:00 (durata quattro ore), presso Baby Boom Cooperativa sociale – Nido, Sezione Primavera, Scuola dell’Infanzia – Via San Salvatore, 49 ad Iglesias, si terrà il “Corso di Primo Soccorso Pediatrico”; lo stesso corso verrà replicato in edizione pomeridiana, dalle ore 14.00 alle ore 18.00 (durata quattro ore), per coloro che sono impossibilitati a seguirlo la mattina.

Il corso è rivolto a genitori, nonni, medici, infermieri, operatori del settore infantile, baby-sitter e insegnanti della scuola primaria. Ecco alcuni dei temi trattati: Posizionare la vittima. La chiamata di emergenza. Prevenzione degli incidenti. Le tecniche di rianimazione cardio-polmonare nel lattante e nel bambino (PBLS). Annegamento e folgorazione. Ostruzione della via aerea da corpo estraneo, crisi asmatica. Crisi convulsiva. Crisi ipoglicemica. Anafilassi: punture di insetti. Primo Soccorso nel trauma: distorsioni e fratture. Ferite, morsicature, emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento emorragico. Impiego del CAT. Colpo di calore, ipotermia ed ustioni. Intossicazioni (per ingestione di tossici o farmaci, per inalazione: monossido di carbonio, vapori di cloro, per inoculazione: api, vespe, scorpioni, ragni, meduse, tracina, vipera; per contatto).

Tra i ventidue manichini “lattante” e “bambino” saranno disponibili i più recenti ed innovativi manichini per i corsi pediatrici dotati di monitor che indicano la correttezza di alcune delle manovre.

