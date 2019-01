Si è recato spontaneamente in caserma, a Teulada, il conducente dell’auto che nella serata di ieri, in via Sulcis, ha travolto un anziano di 90 anni, deceduto oggi al Sirai di Carbonia.

Si è recato spontaneamente presso la stazione dei carabinieri di Teulada, questo pomeriggio, il conducente dell’auto che nella serata di ieri, in via Sulcis, ha travolto un anziano di 90 anni che, soccorso dai sanitari del 118 e trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Sirai di Carbonia, nella tarda mattinata di oggi, a seguito di un improvviso peggioramento delle condizioni cliniche, è deceduto. Il conducente, S.L. un 52enne residente a Teulada, operaio e senza precedenti penali, ai carabinieri ha affermato la propria responsabilità, confessando di essere fuggito dal luogo dell’incidente per paura di conseguenze negative e di responsabilità anche di natura penale. L’uomo è stato deferito in stato di libertà e dovrà rispondere dei reati di omicidio colposo a seguito di incidente stradale, fuga del conducente in caso di sinistro stradale ed omissione di soccorso. L’auto, una Wolkswagen Golf, è stata sequestrata dai carabinieri di Teulada che dovranno svolgere verifiche necessarie, per stabilire definitivamente la dinamica e la natura dell’incidente, nonché le cause che hanno portato al decesso dell’anziano.

