Si svolgerà dal 31 maggio al 9 giugno, nel cuore di Cagliari, la settima edizione di AteneiKa: sport, music and you.

E’ ufficiale, AteneiKa – il festival che unisce sport, musica e formazione che apre la programmazione estiva cagliaritana, giunge alla sua settima edizione e annuncia le date: da venerdì 31 maggio a domenica 9 giugno 2019 negli spazi del CUS Cagliari – Cittadella Sportiva Sa Duchessa (via Is Mirrionis, 3).

Nato nel 2012 da un’idea di dieci studenti fuorisede provenienti da diversi corsi di studi dell’Università di Cagliari, oggi AteneiKa è diventato un evento unico in Sardegna: 10 giornate di gare, concerti ed eventi – tutte ad ingresso gratuito – incentrate sui tre valori promotori: aggregazione, benessere e condivisione.

In sei anni di attività, AteneiKa ha registrato numeri importanti: solo l’anno scorso quasi 2.000 studenti hanno preso parte all’edizione del 2018 tra volontari e partecipanti alla sezione dedicata allo sport, mentre i visitatori, tra tifosi e pubblico dei concerti, hanno sfiorato quota 70mila.

Le discipline coinvolte: atletica leggera, badminton, basket, calcio a 5, calcio balilla, calcio tennis, pallavolo, scacchi, tennis, tennistavolo. Tra gli artisti che si sono esibiti nelle passate edizioni di AteneiKa: The Zen Circus, Ghemon, Nitro, Mezzosangue, Nada, Linea77, solo per citarne alcuni.

Progettata dentro il circuito universitario, AteneiKa è una manifestazione aperta a tutti che promuove due linguaggi universali, lo Sport e la Musica e un approccio attento alla Formazione, facendo leva su una convinzione che è il motore dell’iniziativa: dentro ogni persona c’è uno studente che non invecchia mai.

Per celebrare questo concetto e coltivare i rapporti di buon vicinato, a maggio gli organizzatori regaleranno ai residenti della zona dove la CUS CARD 18-19 che consente l’accesso a tutti gli impianti sportivi universitari per un anno, anche a chi non è iscritto all’Ateneo. Come nella passata edizione, i residenti del quartiere Is Mirrionis riceveranno a casa una lettera che presenta l’iniziativa e un codice per ritirare la tessera omaggio (ogni CUS CARD ha un valore di 100 euro).

«AteneiKa è un’esperienza di coinvolgimento totale che proietta i partecipanti in un mondo di musica, sport, valori e rapporti umani – dichiara Alessio Damiano Correnti, Event Manager del festival -. AteneiKa è casa: un centro inclusivo e di aggregazione dove trovare amici e colleghi e conoscerne di nuovi, dove ascoltare l’ultimo brano dell’artista preferito gratuitamente; è un festival cucito su misura al quartiere ed alla città, attento al singolo individuo ed alla sua inclusione nella collettività. AteneiKa è un numero, il dieci: 10 come gli artisti di punta, come i giorni di sport, come le discipline sportive, 10 come quel gruppo di ragazzi che nel 2012 ha espresso un sogno che oggi si sta realizzando.»

