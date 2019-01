Silvio Berlusconi ha concluso oggi il suo tour elettorale per le suppletive nel collegio uninominale di Cagliari, con il pensiero già rivolto alle Europee. Diversi i temi affrontati nei diversi incontri avuti nei Comuni del Collegio, nei quali ha avuto al suo fianco diversi parlamentari e consiglieri regionali della Sardegna, tra i quali il voto di domenica per le suppletive, i rapporti con la Lega nella coalizione di centrodestra ed il Governo Lega-M5S e le prossime elezioni Europee, nelle quali sarà nuovamente protagonista da candidato, dopo la recente “riabilitazione”. E proprio con riferimento alle Europee, ha detto di non temere il leader della Lega Matteo Salvini, protagonista di una crescita di consensi esponenziale, come ha confermato anche la sua visita in Sardegna, con il quale ha detto di condividere lo stesso obiettivo, portare in Europa un grande cambiamento.





