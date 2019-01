Terminata positivamente la raccolta delle firme, alle prossime elezioni regionali il M5S sarà presente in tutte le otto circoscrizioni.

Alle prossime elezioni regionali del 24 febbraio il Movimento 5 Stelle sarà presente in tutte le otto circoscrizioni elettorali. In queste ore, infatti, è terminata la raccolta delle firme richieste dalla normativa (1.500 per la circoscrizione di Cagliari, 500 per ognuna delle altre sette), grazie alla mobilitazione di attivisti, portavoce e parlamentari.

«Abbiamo ottenuto in pochi giorni un risultato incredibile che ha dimostrato quanto i cittadini siano vicini al Movimento – ha detto il candidato alla carica di governatore Francesco Desogus – e quanto forte sia la volontà di rinnovamento della politica in Sardegna. Il mio ringraziamento va, dunque, a tutti coloro che in questo modo hanno iniziato a sostenerci, in vista della dura battaglia che condurremo contro gli interessi rappresentati dei partiti tradizionali.»

«A causa di una regola assurda, la nostra è stata l’unica sigla ad aver dovuto raccogliere le firme per presentare le proprie liste, e questo nonostante il Movimento sia la prima forza in Parlamento e in Sardegna ha superato il 40 per cento dei consensi alle scorse politiche – ha concluso il candidato del Movimento 5 Stelle -. Tuttavia non ci siamo fatti scoraggiare. Gli attivisti si sono subito mobilitati e in pochi giorni abbiamo raccolto un numero decisamente superiore di firme certificate rispetto a quelle richieste. Per questo dico grazie a tutti gli attivisti e, soprattutto, ai cittadini che hanno firmato per noi.»

