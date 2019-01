Un nuovo autovelox in dotazione alla Polizia locale del comune di Carbonia.

L’Amministrazione comunale di Carbonia ha recentemente acquisito un nuovo strumento di rilevazione della velocità.

L’obiettivo è dissuadere gli automobilisti dall’eccesso di velocità. Ciò significa prevenire gli incidenti e garantire nel contempo una maggiore serenità per gli abitanti delle zone in cui verrà posizionato l’occhio elettronico.

«Il nuovo apparecchio, modello Autovelox 106 della Sodi Scientifica, è tecnologicamente avanzato, superiore allo strumento di rilevazione della velocità precedentemente in uso ed ormai obsoleto. Il modello è predisposto per la lettura bidirezionale delle targhe, un upgrade di cui ci doteremo in futuro», ha affermato l’assessore della Viabilità Gian Luca Lai.

«L’acquisto di questo nuovo strumento, unitamente all’attivazione, dal mese di agosto 2018, dell’autovelox mobile in una zona ad alta intensità di traffico come la Strada Statale 126 in prossimità del bivio per Sirai, confermano l’attenzione del comune di Carbonia sul fronte della prevenzione degli incidenti e sulla salvaguardia della sicurezza stradale», ha spiegato il sindaco Paola Massidda.

