Un’automobilista investe un pedone 90enne sulle strisce pedonali, a Teulada, e fugge, lo cercano i carabinieri di Carbonia. L’uomo investito, in codice rosso al Sirai di Carbonia, non è in pericolo di vita.

Questa sera, intorno alle 18.30, a Teulada, un pedone 90enne mentre attraversava la via Sulcis sulle strisce pedonali, è stato investito da un’autovettura in transito che si è dileguata immediatamente senza prestare soccorso. Il ferito è stato trasportato all’ospedale Sirai di Carbonia per le cure mediche, in codice rosso, ma non in pericolo di vita. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della Compagnia di Carbonia finalizzati a rintracciare il conducente dell’auto, nonché per risalire alla dinamica esatta del sinistro.

