Al via il progetto a favore dell’invecchiamento attivo del comune di Iglesias.

Parte, su iniziativa dell’assessorato delle Politiche sociali, il progetto a favore dell’invecchiamento attivo, al fine di consentire la presentazione di programmi da svolgersi in ambiti socio-culturali, aggregativi, ludici e ricreativi, in favore di persone di età superiore ai 65 anni residenti nel territorio del comune di Iglesias.

L’Amministrazione comunale intende procedere ad una ricognizione per raccogliere la disponibilità di associazioni ed organizzazioni di volontariato, con sede operativa ad Iglesias, e stipulare un patto di collaborazione, per promuovere iniziative in grado di favorire il benessere psico-fisico ed il mantenimento dell’autonomia relazionale per gli “over 65”,

