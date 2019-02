Alle 22.00 ha votato il 53,75% degli aventi diritto, un dato in leggera crescita ma comunque testimone della sfiducia verso l’istituzione Regione di quasi la metà degli elettori.

Alle 22.00 si sono chiusi i seggi per le elezioni regionali, hanno votato 790.347 del milione 470mila 404 elettori aventi diritto, il 53,75%, 1,4% in più rispetto alle elezioni del 2014, quando votarono 774.031 del milione 480mila 332 elettori aventi diritto, il 52,28%. Nonostante il leggero incremento, l’astensione dal voto di quasi la metà degli aventi diritto è un dato che deve far riflettere sulla disaffezione e la sfiducia di centinaia di migliaia di elettori che non credono più nell’istituzione regionale.



Questa l’affluenza registrata nelle singole circoscrizioni:

CAGLIARI – numero votanti 273.113 (55,47%)

CARBONIA IGLESIAS – numero votanti 60.368 (51,32%)

MEDIO CAMPIDANO – numero votanti 45.638 (50,85%)

NUORO – numero votanti 74.944 (53,17%)

OGLIASTRA – numero votanti 28.655 (54,26%)

OLBIA TEMPIO – numero votanti 69.945 (52,71%)

ORISTANO – numero votanti 76.557 (51,26%)

SASSARI – numero votanti 161.127 (54,65%).

Vediamo ora l’affluenza Comune per Comune della circoscrizione di Carbonia Iglesias. L’affluenza più alta è stata registrata nel comune di Musei, con il 62,80%, seguito dal comune di Portoscuso con il 62,62%; l’affluenza più bassa nel comune di Santadi, con il 40,75%, seguito dal comune di Tratalias con il 41,91%.

Comune Iscritti Votanti % BUGGERRU 1.028 579 56,32% CALASETTA 2.675 1.396 52,19% CARBONIA 27.791 14.089 50,70% CARLOFORTE 5.744 2.497 43,47% DOMUSNOVAS 5.651 3.050 53,97% FLUMINIMAGGIORE 2.664 1.431 53,72% GIBA 2.046 1.096 53,57% GONNESA 4.659 2.531 54,32% IGLESIAS 23.950 13.075 54,59% MASAINAS 1.314 661 50,30% MUSEI 1.387 871 62,80% NARCAO 3.013 1.752 58,15% NUXIS 1.535 694 45,21% PERDAXIUS 1.354 756 55,83% PISCINAS 815 387 47,48% PORTOSCUSO 4.663 2.920 62,62% SAN GIOVANNI SUERGIU 5.496 2.625 47,76% SANT’ANNA ARRESI 2.588 1.312 50,70% SANT’ANTIOCO 10.605 4.772 45,00% SANTADI 3.345 1.363 40,75% TRATALIAS 1.038 435 41,91% VILLAMASSARGIA 3.224 1.533 47,55% VILLAPERUCCIO 1.049 543 51,76%

Lo spoglio delle schede inizierà domattina alle 7.00.

Condividi... 11 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments