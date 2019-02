Basket: in serie C alle 18.00 Automek Calasetta – Olimpia Cagliari, in serie D alle 19.00 derby Sulcispes – Scuola Basket Miners Carbonia.

Nuovo impegno casalingo, questa sera alle 18.00, per l’Automek Calasetta, nella terza giornata di andata della fase a orologio del campionato di serie C Silver di basket maschile, contro l’Olimpia Cagliari, fanalino di coda della classifica con 8 punti. La squadra isolana è ancora a digiuno di vittorie in questa seconda fase della stagione, vendo perso prima con largo margine sul campo dell’Esperia, 97 a 65, poi in casa con il Basket Antonianum, 83 a 78. Il secondo stop è costato all’Automek Calasetta il quarto posto, ora occupato in solitudine proprio dalla squadra quartese con 24 punti, contro 22.

Nel campionato di serie D, giunto alla sesta giornata del girone d’andata, la Sulcispes Sant’Antioco ospita alle 19.00 la Scuola Basket Miners Carbonia, nel secondo derby stagionale. All’andata, a Carbonia, si impose la squadra lagunare per 81 a 68. Le due squadre arrivano a questa sfida con stati d’animo differenti, per i risultati maturati sette giorni fa, quando la Scuola Basket Miners Carbonia ha perso in casa con il Basket Club Uri, per 76 a 68, mentre la Sulcispes s’è imposta in trasferta, a Sinnai, con largo punteggio: 104 a 80. La Sulcispes è sesta in classifica, con 24 punti, stesso punteggio del C.M.B. Porto Torres, quinto; la Scuola Basket Miners Carbonia è ottava, con 18 punti.

