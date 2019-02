Basket: in serie C l’Automek Calasetta è tornata al successo contro l’Olimpia Cagliari, 98 a 86; in serie D, la Sulcispes ha vinto anche il derby di ritorno con la Scuola Basket Miners Carbonia: 79 a 62.

Prima vittoria nella fase a orologio del campionato di serie C Silver, per l’Automek Calasetta. La squadra di Simone Frisolone ha superato l’Olimpia Cagliari, con il punteggio di 98 a 86 e, con questi due punti, sale a quota 22 punti, al quinto posto, con un bilancio provvisorio di 11 vittorie e 9 sconfitte.

