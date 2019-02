Continua con successo il tour nei teatri del musical scritto ed interpretato da Ruggero de I Timidi. Dopo gli appuntamenti in Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Campania e Sicilia, il tour nei teatri di tutta Italia arriva in Sardegna. “ Giovani Emozioni, il musical “, uno show che promette di essere sorprendente e inusuale al contempo, perché sul palco il “crooner timido” è da solo, attorniato da quattro schermi. Sullo sfondo una storia d’amore e di successo, con la partecipazione della moglie soubrette Fabiana Incoronata Bisceglia.

