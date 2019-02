Diritti dei migranti: delegazione di Eurodeputati a Roma dal 28 febbraio al 1° marzo.

Una delegazione di eurodeputati della sottocommissione Diritti dell’Uomo, sarà in visita in Italia da giovedì 28 febbraio a venerdì 1° marzo, per compiere una valutazione della situazione di migranti e rifugiati durante il viaggio fra i paesi d’origine e il paese d’arrivo.

A tal scopo, i deputati visiteranno alcuni centri di accoglienza e incontreranno autorità nazionali e rappresentanti internazionali.

Nella giornata di giovedì 28 i deputati incontreranno i rappresentanti dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), dell’organizzazione internazionale per i migranti e dell’UNICEF.

Si recheranno poi in visita presso il centro San Saba, coordinato dal Centro Astalli (Servizio dei Gesuiti per i rifugiati in Italia). Saranno poi ricevuti dall’arcivescovo Paul Richard Gallagher, segretario vaticano per i Rapporti con gli Stati.

Nel pomeriggio di giovedì, i membri della delegazione incontreranno i rappresentanti di alcune ONG: MOAS (Migrant Offshore Aid Station), MSF, SOS-Méditerranée e Sea-Watch; successivamente, gli europarlamentari vedranno le associazioni di difesa dei diritti dei migranti: Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (Asgi) Centro di Ascolto Diocesano per Stranieri (Advice Center for foreigners), Emergency, MEDU (Medici per i Diritti Umani), Save the Children.

Alla fine di questi incontri la delegazione incontrerà alcune autorità nazionali fra cui Marta Grande – presidente della Commissione Affari esteri della Camera; Iolanda Di Stasio – presidente della sottocommissione della Camera per i Diritti umani nel mondo; Vito Rosario Petrocelli – presidente della Commissione Affari esteri e immigrazione del Senato; Stefania Pucciarelli – presidente della Commissione Diritti umani del Senato.

La giornata di giovedì si concluderà con la visita presso la Comunità di Sant’Egidio.

Venerdì 1° marzo, la delegazione sarà ricevuta dal vice ministro degli Affari esteri e la cooperazione Emanuela Del Re. In seguito la delegazione si sposterà a Pratica di Mare presso la sede della Guardia di Finanza per un briefing dell’International Coordination Centre per FRONTEX.

La visita si concluderà con una conferenza stampa prevista venerdì 1° marzo alle ore 15.00 presso l’Ufficio del Parlamento europeo in Italia nella Sala delle bandiere.

