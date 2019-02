Domenica 24 febbraio, alle 17.30, al Teatro delle Saline – piazzetta Billy Sechi n. 3/4, Cagliari – prosegue la rassegna Famiglie a teatro. In scena, per la regia di Ivano Cugia, l’opera (turno A) “Il favoloso mondo di Esopo”.

Uno spettacolo nello spettacolo. Un percorso che prende spunto dalle favole di Esopo, semplici storie di animali – ma con trasparenti allusioni al mondo degli uomini – coinvolti in vicende ispirate ad una morale comune e popolare. I suoi “exempla” sono magistrali nella loro piccolezza: riflettono, infatti, in situazioni elementari, tutte le caratteristiche della vita reale, quali l’inganno, la verità, l’apparenza, la stoltezza e l’astuzia. Queste caratteristiche astratte sono esposte di frequente in Esopo, tutte in correlazione con un esplicito fine educativo. Come rendere affascinanti e divertenti alcune di quelle storielle che mettono in luce i difetti umani? Una messa in scena dinamica, originale e gradevole, ricca di risate, interazioni, fantasia, stupore, semplicità delle forme e profondità dei contenuti.

“Il favoloso mondo di Esopo” della compagnia Akròama ha la regia firmata da Ivano Cugia. Con Cristina Orrù, Ivano Cugia e Andra Gandini; foto di ©massyfly.

