Domenica 3 marzo atleti in gara al Geovillage di Olbia per il 18° Trofeo Golfo dell’Asinara di danza sportiva.

Per l’ottavo anno consecutivo il PalAltogusto del Geovillage di Olbia si trasforma nel tempio della danza sportiva. Nel palazzetto del resort gallurese, sponsorizzato dalla Altogusto spa, società leader in Sardegna nella distribuzione del caffè, nella formazione e nell’assistenza di settore, si disputa domenica 3 marzo il 18° Trofeo Golfo dell’Asinara, competizione di danza sportiva organizzato dal Comitato regionale della Federazione italiana danza sportiva Sardegna (Fids), in collaborazione con Asd Numero Uno Sardegna di Porto Torres.

La manifestazione, vale come terza tappa ufficiale del circuito Coppa Regione Sardegna 2018/2019, e come competizione promozionale per le danze di coppia e le categorie agonistiche di danze artistiche, che si svolgono con nulla osta Asc Promodanza. La competizione vedrà gli atleti suddivisi in coppie, solisti, duo/gruppi, per esibirsi nelle seguenti discipline e specialità: danze standard e danze latino americane, Duo Synchro di specialità Latin, Solo Latin, Synchro Rumba, Synchro Paso doble, Baby dance, Synchro Freestyle, Synchro Latin, Synchro a Tema Freestyle, Synchro a Tema Latin, Synchro Battle, Modern contemporary, Jazz dance e Show dance.

