E’ in programma domani, domenica 24 febbraio, a Carbonia, il 2° Memorial Tullio Saiu, gara di bocce nazionale Elite specialità individuale, organizzata dalla famiglia Saiu in collaborazione con l’ASD Circolo Bocciofilo Comunale Carbonia. Saranno in gara 64 giocatori delle categorie A1 e A, tra i quali numerosi campioni di livello nazionale ed internazionale. Direttore di gara sarà Roberto Mereu, arbitro nazionale AIAB di Cagliari. Le eliminatorie avranno inizio alle 9.00, le finali nel tardo pomeriggio, sui campi del Circolo Bocciofilo Comunale Carbonia.

