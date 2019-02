E’ stata posticipata alle 8.30 dell’11 marzo prossimo l’entrata in funzione della nuova piattaforma SUAPE, inizialmente prevista per il 4 marzo.

E’ stata posticipata alle 8.30 dell’11 marzo prossimo l’entrata in funzione della nuova piattaforma SUAPE (Sportello per le attività produttive e l’edilizia) inizialmente prevista per il 4 marzo. Il servizio sarà sospeso dalle ore 17.00 di venerdì 8 marzo. Lo comunica il Coordinamento regionale SUAPE. In seguito all’ultimo rilascio dell’applicativo software, e dopo attenta verifica del sistema e del suo funzionamento, per motivi tecnici è stato deciso di posticipare di una settimana l’operatività del servizio. La nuova piattaforma per la gestione delle pratiche del SUAPE sarà pertanto operativa a partire da lunedì 11 marzo. L’attuale piattaforma continuerà a rimanere in esercizio fino alle ore 17.00 dell’8 marzo, quando sarà sospeso il suo funzionamento. Il Coordinamento regionale SUAPE invita tutti gli utenti a prendere nota dell’interruzione affinché eventuali pratiche in lavorazione siano trasmesse prima dell’8 marzo. Tutte le pratiche nello stato di ‘bozza’ andranno perse. Solo in caso di necessità e urgenza le pratiche potranno essere trasmesse via PEC all’ufficio SUAPE competente per territorio.

Sul portale www.sardegnaimpresa.eu sono pubblicati i video tutorial e i manuali d’uso per l’utilizzo della nuova piattaforma. Il Coordinamento sarà comunque a disposizione per fornire ogni supporto necessario a rendere il più agevole possibile questa importante fase di transizione. È possibile chiedere informazioni tramite email all’indirizzo sardegnaimpresa@regione.sardegna.it o per telefono al numero 070 6062677.

