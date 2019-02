E’ stato rintracciato dai carabinieri di Assemini questo pomeriggio a Terralba, il giovane resosi irreperibile con i figli minori, con i quali si trovava a bordo di un autobus diretto a Cagliari. Sia il padre sia i due figli, si trovano in ottime condizioni di salute. Le ricerche erano scattate a seguito della denuncia di irreperibilità dell’uomo, in tutti presidi delle ff.pp. dell’isola (e nazionali con segnalazione in banca dati delle FFPP), compresi gli scali aeroportuali e portuali.

Inizialmente, non sussistendo oggettivi elementi di reato, le attività di ricerca e rintraccio si sono sviluppate per verificare che l’allontanamento fosse legittimo, volontario e che non ci fossero esposizioni a rischio per l’incolumità del giovane e dei suoi bambini e i primi esiti delle attività di ricerca avevano consentito di ritenere che lui e i suoi 2 bambini stessero bene, in zona di Olbia.

Le ricerche, come già rimarcato, si sono concluse positivamente nel pomeriggio a Terralba.

