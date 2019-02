Ferrero cerca operai. Assunzioni 2019.

Già l’anno scorso avevamo parlato delle assunzioni di operai ed altre figure da parte di Ferrero, con l’inizio del 2019 l’azienda ha confermato gli annunci presenti sulla pagina dedicata alle offerte di lavoro per la ricerca di operai, manutentori meccanici, responsabili di turno operativo e tante altre figure diplomate e laureate da inserire presso vari stabilimenti italiani. La Ferrero, fondata ad Alba (Torino) negli anni 40 da Pietro Ferrero, in pochi anni diventa una grande azienda e oggi è presente in 55 paesi, i suoi prodotti sono venduti in oltre 170 paesi e offre lavoro a quasi 35.000 dipendenti che celebrano l’attenzione e la qualità plasmando l’attività, le carriere e i marchi. Le possibilità di sviluppo professionali e di carriera internazionale all’interno del Gruppo sono tantissime infatti Ferrero, essendo sempre in continua espansione nei mercati emergenti, è costantemente alla ricerca di giovani talenti da inserire nelle tante sedi presenti in Italia e …

L'articolo completo è consultabile nel sito: http://suntini.it/diariolavoro_ferrero_feb_2019.html

