Giovedì 28 febbraio, si terrà a Carbonia, l’evento “La merenda con i pastori al nido”.

Un bellissimo evento organizzato dalla cooperativa Allevatori Sulcitani in collaborazione con il comune di Carbonia, la cooperativa Piccola Parigi e il Consorzio Network Etico: giovedì 28 febbraio, alle ore 9.30, i bambini dell’Asilo Nido Comunale “I Colori dell’Arcobaleno” faranno merenda degustando gratuitamente i prodotti freschi e genuini prodotti dalla cooperativa Allevatori Sulcitani di Sirai.

I pastori, in collaborazione con le insegnanti dell’Asilo nido di via Manzoni, offriranno ai piccini formaggini e yogurt di alta qualità. «Si tratta di una meritoria iniziativa portata avanti dagli Allevatori Sulcitani per protestare in modo costruttivo contro il problema del basso prezzo del latte, decidendo di non versare il proprio prodotto per strada, ma donandolo ai bambini della nostra città», ha detto l’assessore delle Attività produttive Mauro Manca.

«L’Amministrazione comunale di Carbonia – ha sottolineato il sindaco Paola Massidda – è al fianco dei pastori e sostiene le loro rivendicazioni e proteste, soprattutto se queste sono condotte con civiltà e nel pieno rispetto delle regole. E l’iniziativa organizzata a favore dei bambini dell’Asilo Nido merita un plauso in tal senso per l’approccio fattivo e positivo che la contraddistingue.»

