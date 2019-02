Giovedì mattina arriverà in visita a Cagliari il Generale di Brigata Maurizio Ferla, comandante dei carabinieri per la Tutela ambientale.

Alle ore 12.30 di giovedì 28 febbraio 2019, presso la Caserma Brigadiere M.O.V.M. Enrico Zuddas, sede del Comando Legione Carabinieri Sardegna, il Generale di Brigata Maurizio Ferla, comandante dei carabinieri per la Tutela ambientale in Roma, al termine del proficuo incontro avuto con il Procuratore Capo della Repubblica di Cagliari, dott.ssa Maria Pelagatti e con il dottor Guido Pani, magistrato della Direzione Distrettuale Antimafia, illustrerà le peculiari attività e competenze della speciale articolazione dell’Arma, posta alla dipendenza funzionale del ministro dell’Ambiente, nonché, con particolare riguardo alla Sardegna, l’opera quotidianamente svolta sul territorio dai dipendenti Nuclei Operativi Ecologici, finalizzata a tutelare l’immenso patrimonio ambientale, naturalistico e paesaggistico dell’Isola.

Live Translation

Contatore Visite 5297 Oggi:

Oggi: 16028 Ieri:

Ieri: 51437 La scorsa settimana:

La scorsa settimana: 41 Utenti attualmente in linea: