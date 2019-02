Gli auguri dell’Amministrazione comunale di Iglesias a Francesco Plaisant per il suo 103° compleanno.

Ha compiuto ieri 103 anni Francesco Plaisant, un importante traguardo per uno dei protagonisti della vita della città, titolare dell’omonima agenzia di viaggi, fondata 73 anni fa insieme a suo padre, e gestita in prima persona fino a pochi anni fa.

Dal 1946, l’Agenzia Plaisant rappresenta un importante punto di riferimento per tanti iglesienti e per tante persone dei centri vicini, fondata in un periodo nel quale aprire un’agenzia di viaggi rappresentava una notevole scommessa, ripagata per i suoi fondatori da un successo che arriva fino ai giorni nostri.

E’ nata in un’epoca profondamente diversa da quella attuale ed ha costruito un rapporto di fiducia con i suoi clienti, aiutandoli nella scelta migliore per venire incontro alle diverse esigenze, sempre con competenza e profonda cortesia.

Francesco Plaisant è un decano delle attività commerciali, un emblema di tutte le grandi trasformazioni vissute dall’economia e dalla società, dalle ristrettezze del dopoguerra agli anni del boom economico, fino all’epoca attuale.

Non solo un professionista, ma anche una personalità creativa e poliedrica, interessata agli studi matematici e amante della pittura, con una grande produzione artistica vissuta sempre nella sfera privata, senza cercare ribalte o riconoscimenti ufficiali.

«Porgo a Francesco Plaisant i migliori auguri per il suo compleanno – ha commentato il sindaco di Iglesias Mauro Usai – a nome di tutta la cittadinanza, con rispetto, ammirazione e affetto.»

