Guardia di Finanza: concorso per 66 allievi ufficiali.

La Guardia di Finanza bandisce un nuovo bando di selezione per l’assunzione di 66 allievi ufficiali. E’ possibile inviare la domanda per partecipare al concorso fino al 15 marzo 2019 alle ore 12. Possono partecipare a questo concorso i cittadini italiani che: 1) abbiano, alla data del 1° gennaio 2019, compiuto almeno il diciassettesimo anno di età; 2) abbiano, se minorenni alla data di presentazione della domanda, il consenso dei genitori o del genitore esercente in via esclusiva la potestà o del tutore per contrarre l’arruolamento volontario nella Guardia di finanza; 3) siano in possesso dei diritti civili e politici. Lo svolgimento del concorso comprende: a) prova preliminare consistente in test logico-matematici e culturali (eventuale per il comparto aeronavale); b) prova scritta di cultura generale; c) prove di efficienza fisica; d) accertamento dell’idoneità psico-fisica; e) accertamento dell’idoneità attitudinale; f) prove orali; g) prova facoltativa di una lingua straniera; h) prova facoltativa di informatica. Tutti i candidati devono possedere, inoltre, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, …

L’articolo completo è consultabile nel sito: http://suntini.it/diariolavoro_gdf_feb_2019.html .

Condividi... 3 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments