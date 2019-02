I carabinieri di Arbus hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP a carico di F.A., 44enne del luogo, per i reati di minaccia aggravata e maltrattamenti in famiglia.

Ieri pomeriggio, ad Arbus, i carabinieri della locale stazione hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Cagliari a carico di F.A., 44enne del luogo, per i reati di minaccia aggravata e maltrattamenti in famiglia. Il provvedimento nasce dai numerosi interventi effettuati dai militari dal mese di ottobre al mese di dicembre 2018 ad Arbus, presso il domicilio dell’uomo, che avrebbe in più circostanze minacciato, ingiuriato e maltrattato pscicologicamente gli anziani genitori ed in una circostanza avrebbe minacciato di morte il fratello impugnando un coltello a serramanico.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Uta, a disposizione dell’autorità giudiziaria. A tutela delle persone offese non saranno divulgati ulteriori dettagli.

