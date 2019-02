I carabinieri di Sarroch hanno deferito 8 persone per il reato di furto aggravato di acqua potabile della rete idrica pubblica.

I carabinieri della stazione di Sarroch della compagnia di Cagliari stamattina hanno terminato un’attività d’indagine ed accertamenti in relazione al reato di “furto aggravato di acqua potabile della rete idrica pubblica” gestita dalla società Abbanoa, deferendo all’autorità giudiziaria ben otto soggetti di classe compresa tra il 1942 ed il 1980, di cui quattro donne, che in qualità di comproprietari di uno stabile sito nella via Maestrale di quel comune, in modo fraudolento avevano creato un allaccio alla rete idrica attraverso l’installazione di un contatore privato in modo da avere la disponibilità di quantitativi di acqua potabile per uso domestico in maniera incontrollata e quindi sfuggente ai controlli. I carabinieri della stazione di Sarroch continueranno gli accertamenti e le verifiche per analoghi casi nella giurisdizione di competenza, intervenendo qualora dovessero riscontrare simili anomalie.

