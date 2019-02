I carabinieri di Villacidro hanno arrestato in flagranza di reato un 23enne operaio del posto per resistenza a pubblico ufficiale.

Ieri mattina, a Villacidro, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia hanno arrestato in flagranza di reato di M.G.M., operaio 23enne di Villacidro, per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. I militari sono intervenuti presso l’abitazione dove vive il giovane, per sedare una lite che lo vedeva coinvolto contro la compagna ed il padre di quest’ultima che la stava difendendo. Mentre i militari cercavano di riportare la calma, il giovane si è scagliato violentemente contro uno di loro, colpendolo con dei pugni e rigirandogli un polso. Il militare è stato medicato presso l’ospedale di San Gavino Monreale, dove gli è stata riscontrata una lussazione del polso e della spalla, con una prognosi di 10 giorni, mentre il giovane è stato tradotto presso il Tribunale di Cagliari per l’udienza direttissima, nel corso della quale l’arresto è stato convalidato e sono stati richiesti i termini a difesa. Il giovane è stato sottoposto anche alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G.

