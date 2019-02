I giorni deputati per la firma dei moduli INPS relativi alla cassa integrazione 2019 dei lavoratori Eurallumina sono mercoledì 20 e giovedì 21 febbraio.

La RSU Eurallumina ha diffuso una nota per segnalare alle lavoratrici e ai lavoratori Eurallumina che i giorni deputati per la firma dei moduli INPS relativi alla cassa integrazione 2019 sono mercoledì 20 e giovedì 21 febbraio.

