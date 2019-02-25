Elezioni

I voti lista per lista di 111 sezioni scrutinate su 1.840.

Posted by on 25 febbraio 2019 at 15:09

I voti lista per lista.

Sezioni scrutinate: 111 su 1840
Partito Voti
MOVIMENTO 5 STELLE 6.670
LEGA SALVINI – SARDEGNA 8.733
PARTITO SARDO D’AZIONE 7.178
FORZA ITALIA 6.828
FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE 3.386
SARDEGNA20VENTI – TUNIS 3.220
PRO SARDINIA – UNIONE DI CENTRO 2.984
RIFORMATORI SARDI 2.493
FORTZA PARIS 1.149
SARDEGNA CIVICA 748
PARTITO UDS – UNIONE DEI SARDI 684
ENERGIE PER L’ITALIA – SARDEGNA 226
RIFONDAZIONE – COMUNISTI ITALIANI – SINISTRA SARDA 402
PARTITO DEMOCRATICO DELLA SARDEGNA 9.109
FUTURO COMUNE CON MASSIMO ZEDDA 2.951
LIBERI E UGUALI SARDIGNA ZEDDA PRESIDENTE 2.523
CAMPO PROGRESSISTA SARDEGNA 2.316
NOI, LA SARDEGNA CON MASSIMO ZEDDA 2.293
SARDEGNA IN COMUNE CON MASSIMO ZEDDA 1.658
CRISTIANO POPOLARI SOCIALISTI 827
PROGETTO COMUNISTA PER LA SARDEGNA 335
PARTITO DEI SARDI 2.254
SARDI LIBERI 1.351
AUTODETERMINATZIONE 1.391

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