I voti lista per lista di 111 sezioni scrutinate su 1.840.

I voti lista per lista.
Sezioni scrutinate: 111 su 1840
|Partito
|Voti
|MOVIMENTO 5 STELLE
|6.670
|LEGA SALVINI – SARDEGNA
|8.733
|PARTITO SARDO D’AZIONE
|7.178
|FORZA ITALIA
|6.828
|FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE
|3.386
|SARDEGNA20VENTI – TUNIS
|3.220
|PRO SARDINIA – UNIONE DI CENTRO
|2.984
|RIFORMATORI SARDI
|2.493
|FORTZA PARIS
|1.149
|SARDEGNA CIVICA
|748
|PARTITO UDS – UNIONE DEI SARDI
|684
|ENERGIE PER L’ITALIA – SARDEGNA
|226
|RIFONDAZIONE – COMUNISTI ITALIANI – SINISTRA SARDA
|402
|PARTITO DEMOCRATICO DELLA SARDEGNA
|9.109
|FUTURO COMUNE CON MASSIMO ZEDDA
|2.951
|LIBERI E UGUALI SARDIGNA ZEDDA PRESIDENTE
|2.523
|CAMPO PROGRESSISTA SARDEGNA
|2.316
|NOI, LA SARDEGNA CON MASSIMO ZEDDA
|2.293
|SARDEGNA IN COMUNE CON MASSIMO ZEDDA
|1.658
|CRISTIANO POPOLARI SOCIALISTI
|827
|PROGETTO COMUNISTA PER LA SARDEGNA
|335
|PARTITO DEI SARDI
|2.254
|SARDI LIBERI
|1.351
|AUTODETERMINATZIONE
|1.391