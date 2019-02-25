I voti lista per lista in 194 sezioni scrutinate su 1.840.
|Partito
|Voti
|MOVIMENTO 5 STELLE
|16.628
|LEGA SALVINI – SARDEGNA
|21.735
|PARTITO SARDO D’AZIONE
|16.818
|FORZA ITALIA
|13.063
|FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE
|9.311
|PRO SARDINIA – UNIONE DI CENTRO
|8.715
|RIFORMATORI SARDI
|7.464
|SARDEGNA20VENTI – TUNIS
|7.197
|FORTZA PARIS
|2.679
|SARDEGNA CIVICA
|1.884
|PARTITO UDS – UNIONE DEI SARDI
|1.427
|ENERGIE PER L’ITALIA – SARDEGNA
|985
|RIFONDAZIONE – COMUNISTI ITALIANI – SINISTRA SARDA
|1.155
|PARTITO DEMOCRATICO DELLA SARDEGNA
|22.928
|FUTURO COMUNE CON MASSIMO ZEDDA
|6.270
|CAMPO PROGRESSISTA SARDEGNA
|5.990
|LIBERI E UGUALI SARDIGNA ZEDDA PRESIDENTE
|5.971
|NOI, LA SARDEGNA CON MASSIMO ZEDDA
|4.617
|SARDEGNA IN COMUNE CON MASSIMO ZEDDA
|3.764
|CRISTIANO POPOLARI SOCIALISTI
|2.487
|PROGETTO COMUNISTA PER LA SARDEGNA
|786
|PARTITO DEI SARDI
|6.169
|SARDI LIBERI
|3.544
|AUTODETERMINATZIONE
|3.312