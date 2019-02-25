Elezioni

I voti lista per lista in 194 sezioni scrutinate su 1.840.

Posted by on 25 febbraio 2019 at 15:43

I voti lista per lista in 194 sezioni scrutinate su 1.840.

Partito Voti
MOVIMENTO 5 STELLE 16.628
LEGA SALVINI – SARDEGNA 21.735
PARTITO SARDO D’AZIONE 16.818
FORZA ITALIA 13.063
FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE 9.311
PRO SARDINIA – UNIONE DI CENTRO 8.715
RIFORMATORI SARDI 7.464
SARDEGNA20VENTI – TUNIS 7.197
FORTZA PARIS 2.679
SARDEGNA CIVICA 1.884
PARTITO UDS – UNIONE DEI SARDI 1.427
ENERGIE PER L’ITALIA – SARDEGNA 985
RIFONDAZIONE – COMUNISTI ITALIANI – SINISTRA SARDA 1.155
PARTITO DEMOCRATICO DELLA SARDEGNA 22.928
FUTURO COMUNE CON MASSIMO ZEDDA 6.270
CAMPO PROGRESSISTA SARDEGNA 5.990
LIBERI E UGUALI SARDIGNA ZEDDA PRESIDENTE 5.971
NOI, LA SARDEGNA CON MASSIMO ZEDDA 4.617
SARDEGNA IN COMUNE CON MASSIMO ZEDDA 3.764
CRISTIANO POPOLARI SOCIALISTI 2.487
PROGETTO COMUNISTA PER LA SARDEGNA 786
PARTITO DEI SARDI 6.169
SARDI LIBERI 3.544
AUTODETERMINATZIONE 3.312

 

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