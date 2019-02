Ieri sera i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sanluri, hanno arrestato per rapina aggravata, M.I., pregiudicato locale di 44 anni. L’uomo, verso le 19.40, con il volto travisato da una calza, si è introdotto all’interno di una tabaccheria in piazza Matteotti e, dopo aver buttato a terra alcuni oggetti, tra i quali una stampante, ha strattonato la proprietaria per poi portare via i soldi dalla cassa. Le immediate ricerche partite subito dopo la chiamata al 112 e la descrizione fatta del soggetto, hanno permesso di individuare Il responsabile del reato all’interno di un bar intento a consumare, e a spendere i soldi appena rubati. Arrestato, è stato condotto presso la Compagnia di Sanluri e da li presso il carcere di Uta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

